В столице полицейские разоблачили группу мошенников, которые продавали виртуальные должности

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Сотрудники Нацполиции разоблачили группу мошенников, которые продавали виртуальные должности

Сотрудники Главного следственного управлением Нацполиции совместно с прокурорами Департамента процессуального руководства по уголовным производствах, подследственных Государственному бюро расследованию, Офиса Генерального прокурора и Службой безопасности Украины разоблачили и задокументировали преступную деятельность группы мошенников, информирует enovosty.com/news.

Полицейские установили, что злоумышленники обещали помощь гражданам в трудоустройстве на руководящие должности в высших органов государственной власти. Свои «услуги» мошенники оценивали в сумму от 50 до 150 000 долларов США.

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства подозреваемых полицейские изъяли печати и штампы различных органов государственной власти и субъектов предпринимательской деятельности, документы, черновые записи, а также копии материалов различных уголовных производств.

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Кроме того, правоохранители обнаружили два предмета, предположительно — гранаты Ф-1, электродетонатор, баллон и шприцы с веществом похожим на ртуть. Поэтому в настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, по результатам которых причастным лицам будет сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины