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В 2019 году ВСУ получили более 7,4 тыс. образцов вооружения и военной техники

Главная » Последние новости » Новости общества » В 2019 году ВСУ получили более 7,4 тыс. образцов вооружения и военной техники
 
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Владимир Шостак сообщил, что в 2019 году на вооружение ВСУ поступило более 7,4 тыс. образцов вооружения и военной техники

Представитель Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны полковник Владислав Шостак сообщил, что в 2019 году в Вооруженные силы Украины было поставлено более 7,4 тыс. новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники, информирует enovosty.com/news.

Владислав Шостак рассказал, что в ВСУ поступило более 2 тыс. приборов ночного видения, более 1,2 млн боеприпасов различного назначения и около 11,3 тыс. пиротехнических средств для самолетов.

В 2019 году ВСУ получили более 7,4 тыс. образцов вооружения и военной техники

В армию также было поставлено 16 вертолетов, 6 самолетов, 64 беспилотных авиационных комплексов, 810 единиц автомобильной техники, 45 единиц бронетанкового вооружения и техники, 23 единицы средств РЭБ, 3409 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, 868 средств защиты информации, 635 средств связи, 868 средств защиты информации, 600 средств химической защиты, 77 средств инженерного вооружения, 600 реактивных пехотных огнеметов РПО-16.

Читайте: ВСУ после долгих испытаний приняли на вооружение неуправляемые ракеты РС-80

Напомним, ранее сообщалось, что ВСУ после проведения испытаний приняли на вооружение неуправляемые авиационные ракеты РС-80, предназначенные для поражения наземных целей.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 82

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