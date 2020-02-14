Украину посетили влиятельные американские сенаторы: подробности

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Украину посетила группа американских влиятельных сенаторов, чтобы чтобы подтвердить поддержку Украине на фоне произошедшего скандала

Группа влиятельных американских сенаторов в пятницу посетила Киев, чтобы подтвердить поддержку Украине на фоне произошедшего скандала из-за задержки военной помощи Украине в размере 400 млн долларов, информирует enovosty.com/news.

Соединенные Штаты были самым сильным союзников Украины в ее противостоянии российской агрессии. Однако дружеские отношения между двумя странами оказались под угрозой после того, как появились подозрения, что Дональд Трамп заморозил военную помощь Украине, чтобы заставить президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Сын Байдена Хантер Байден какое-то время был независимым членом правления в украинской энергетической компании Burisma

«Наше послание заключается в том, что мы хотим оставить вопрос об импичменте в прошлом и хотим все вместе, как республиканцы, так и демократы, двигаться вперед и оказывать поддержку Украине», — сказал сенатор-демократ Кристофер Скотт Мёрфи. Мерфи в Киеве сопровождали сенаторы-республиканцы Рон Джонсон и Джон Баррассо.

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Напомним, в заявлении, размещенном на веб-сайте Офиса президента, Владимир Зеленский сказал, что хочет изменить глобальный имидж Украины, чтобы люди не связывали нашу страну с коррупцией.