Украинский Ан-22 «Антей» после длительного перерыва успешно выполнил коммерческий рейс (ВИДЕО)

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Ан-22 «Антей» успешно выполнил коммерческий рейс из Парижа в Баку и вернулся в Киев

После модернизации Ан-22 «Антей» АТП ГП «АНТОНОВ» успешно выполнил коммерческий рейс и вернулся в Киев на аэродром «Киев-Антонов-2». Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

На самолете осуществлялась доставка из Парижа в Баку специального рентген-сканера для транспортных средств. Из-за больших габаритов груза (1400х300х402 см) для транспортировки был выбран Ан-22, который остается самым большим турбовинтовым самолетом в мире.

Для загрузки груза, вес которого составлял 28 т, было использовано специальное оборудование для погрузки длинномерной колесной техники

Напомним, 27 февраля 2020 года исполнится 55 лет со дня первого полета опытного образца известного самолета Ан-22 «Антей».