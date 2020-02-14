СБУ блокировала очередную схему хищения леса (ВИДЕО)
СБУ блокировала очередную схему хищения леса на миллионы гривен
Сотрудники Службы безопасности Украины подозревают руководителя государственного предприятия в присвоении денежных средств в особо крупных размерах на торговых операциях с лесом, информирует enovosty.com/news.
По версии следствия, чиновник организовал нелегальный бизнес совместно с подчиненными и частными предпринимателями, которые сотрудничали с лесхозом. Коммерсанты по договорам оказывали госпредприятию услуги по лесозаготовкам.
На самом деле для их выполнения привлекались работники лесхоза и местные жители, которые получали минимальную зарплату наличными, а не штатные работники подрядчиков. Зато лесхоз осуществлял оплату работ в полном объеме за безналичные расчеты. «Сэкономленные» средства участники сделки переводили через подставные фирмы в наличные и присваивали.
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Оперативники спецслужбы установили, что только в период с октября 2019 года по февраль 2020 году на счета аффилированных с участниками сделки фирм перечислено около 2 миллионов гривен государственных средств. Правоохранители задержали двух работников лесхоза и частного предпринимателя в поселке Маневичи во время «распределения» почти 500 000 гривен, снятых со счетов.