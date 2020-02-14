Почти 70% украинцев расценивают сложившуюся в стране ситуацию как напряженную — соцопрос «Социс»

Главная » Последние новости » Новости общества » Почти 70% украинцев расценивают сложившуюся в стране ситуацию как напряженную - соцопрос "Социс" Почти 70% украинцев расценивают сложившуюся в стране ситуацию как напряженную - соцопрос "Социс"

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При этом 51,6% украинцев считают, что события в стране развиваются в чем-то правильно, а в чем-то неправильно.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования центра Socis «Социально-политическая ситуация в Украине», проведенного с 1 по 10 февраля 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Так, на вопрос: Как вы считаете, события в Украине развиваются в правильном или в неправильном направлении» 51,6% ответили: в чем-то в правильном направлении, а в чем-то в неправильном направлении. При этом считают, что события развиваются в правильном направлении 11,9% опрошенных, в неправильном – 33,2% респондентов, 3,4% опрошенных затруднились с ответом.

Большинство граждан Украины расценивают сложившуюся в стране ситуацию как напряженную.

Такой вариант ответа избрали 67,3% респондентов. Взрывоопасной ситуацию в Украине назвали 17,9% граждан. Вариант «стабильная» выбрали 13,4% опрошенных.

Электоральные настроения украинцев относительно парламентских политических сил распределились таким образом: если бы выборы в Верховную Раду проходили в следующее воскресенье, то 30,1% респондентов проголосовали бы за партию «Слуга народа». На втором месте – партия «Европейская Солидарность», за которую готовы проголосовать 10,1% опрошенных. За партию «оппозиционная платформа-за жизнь» готовы проголосовать 10% опрошенных. За ВО «Батькивщина» — 8,1%. За партию «Голос» — 2,5%.

Почти равное число украинцев считают реальной оппозицией «Евросолидарность» и ОПЗЖ.

Партию «Европейская солидарность» считают реальной оппозицией к действующей власти в Украине 25,5% украинцев, а партию «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) – 22,5%, «Всеукраинское объединение «Батькивщина» — 16,7% опрошенных, а 5,5% — партию «Голос», а 27,2% затруднились с ответом.

Из политиков и общественных деятелей наиболее положительно украинцы относятся к президенту Владимиру Зеленскому и режиссеру Олегу Сенцову. «Более положительно и положительно» к Зеленскому относятся 57,2% респондентов, к Сенцову – 34,8%.

Далее идут спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков (31,4%); лидер «Батьківщини», нардеп Юлия Тимошенко (29,2%); лидер партии «Голос», нардеп Святослав Вакарчук (27,6%).

В рамках исследования методом интервью «face to face» по месту проживания было опрошено 2000 респондентов старше 18 лет. Опрос проводился по признакам пола, возраста, типа поселения (город/село) и разделению на регионы. Статистическая погрешность исследования: +/-2,1% (с вероятностью 0,95).