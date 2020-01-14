В Украине дефицит внешней торговли товарами увеличился на 5,7%

РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости общества

14.01.2020 г.
21:42Верховная Рада приняла официальное заявление по авиакатастрофе МАУ в Иране
21:32Переворот в Абхазии: Россия может потерять контроль над оккупированной территорией
20:18В Украине дефицит внешней торговли товарами увеличился на 5,7%
19:01Полицейские разоблачили банду вымогателей
18:42Массовую занятость может обеспечить только промышленность, - Тарас Загородний
17:58Милованов сообщил, что несколько замминистров увольняется из-за низких зарплат
16:52Трудовые книжки не отменяются, - Милованов
Все новости общества

Аналитика

14.01.2020

Итоги дня: "Бешеные деньги" чиновников, "ключ" к разгадке громкого убийства и неожиданное предложение Зеленского

Итоги дня: Бешеные деньги чиновников, ключ к разгадке громкого убийства и неожиданное предложение Зеленского
Украинцы обсуждают заоблачные доходы чиновников, стала известна цена продовольственной корзины, а Украина оказалась в топ-15 стран по росту минимальной ...
10.01.2020

Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги

Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги
В США заявили о новых санкциях против Ирана, на Донбассе задержали охранника вещдоков сбитого россиянами Boeing, а Филарет отозвал свою подпись под решением ...
09.01.2020

Итоги дня: "Закрытые" версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды

Итоги дня: Закрытые версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды
В СНБО рассказали о возможных причинах крушения украинского самолёта в Иране, Израиль и Украина нашли компромисс по Бандере, а рост цен замедлился более ...

Последние новости

14.01.2020 г.
23:15 Перестарался: на съемках сериала «Мандалорец» актер слишком сильно ударил куклу малыша Йоды, стоимостью $5 миллионов
23:11 В Boeing назвали «идиотами» пилотов Lion Air из-за просьб помочь с обучением на 737 MAX
22:30 Электромобиль-краб и говорящие цифровые аватары: IT-рай из Лас-Вегаса
21:59 В Испании прогремел мощный взрыв на нефтехимическом заводе (ВИДЕО)
21:42 Верховная Рада приняла официальное заявление по авиакатастрофе МАУ в Иране
21:32 Переворот в Абхазии: Россия может потерять контроль над оккупированной территорией
21:20 Криптовалюта Bitcoin стремительно растет
20:49 В Латвии намерены "объявить войну" лжи Путина
20:18 В Украине дефицит внешней торговли товарами увеличился на 5,7%
19:57 Глава МИД Ирана отменил визит на Всемирный экономический форум в Давосе
19:28 Panamera по дешевке: в сети рассекретили новую модель Volkswagen
19:01 Полицейские разоблачили банду вымогателей
18:42 Массовую занятость может обеспечить только промышленность, - Тарас Загородний
18:35 Это не рынок земли, это латиноамериканский базар, - Алексей Гончаренко (ВИДЕО)
18:19 Электромобили Tesla заговорят с людьми: подробности
18:10 Трудовой кодекс больше не защитит тех, у кого прямые контракты с работодателем, - Юлия Клименко (ВИДЕО)
17:58 Милованов сообщил, что несколько замминистров увольняется из-за низких зарплат
17:45 США предупреждают об угрозе для коммерческих судов в Персидском заливе, - Associated Press
17:27 В Италии столкнулись три поезда метро (ФОТО)
17:01 Ночью депутаты Зеленского будут решать, как протянуть закон о рынке земли в Украине, - Юлия Тимошенко (ВИДЕО)
17:00 Карты Google помогают семьям найти последние изображения своих умерших близких
16:52 Трудовые книжки не отменяются, - Милованов
16:49 Ученые обвинили йод в уменьшении озонового слоя
16:36 В Украине полсотни медицинских услуг станут для населения бесплатными
16:13 Дешевым кредитам быть: что решило монобольшинство в Раде
16:12 Нынешний закон о децентрализации нивелирует саму суть этого понятия, - Роман Лозинский (ВИДЕО)
16:07 Ученые выяснили, во сколько лет наступает кризис среднего возраста
15:56 Минэкономразвития планирует создать один миллион новых рабочих мест к 2024 году
15:45 Выбрали свободу: Королева Елизавета II разрешила Меган и Гарри идти своим путем
15:40 Когда супругом является принц: Кейт Миддлтон может получить новый титул
15:25 Российские хакеры взломали компьютерную систему украинской газовой компании Burisma Holdings, - Associated Press
15:15 82-летняя женщина избила вора, забравшегося в ее дом
15:10 Спустя 16 лет: в Сети показали, как теперь выглядят главные героини культового сериала "Друзья" (ФОТО)
15:08 Если Трамп получает меньше чем руководитель Укрпочты, у меня вопрос, что мы строим, - Ирина Верещук (ВИДЕО)
15:03 Для ВМС США провели закладку 72-го ракетного эсминца класса "Арли Бёрк", - Злой Одессит
14:45 Украинцам рассказали, когда ждать настоящих крещенских морозов
14:30 Новый индийский истребитель Tejas Navy успешно приземлился на авианосец (ВИДЕО)
14:25 Компания Tesla заплатит внушительную сумму тому, кто сумеет взломать электрокар Model 3
14:16 Иностранные банки станут монополистами на земельном рынке Украины, - Александр Дубинский (ВИДЕО)
14:02 Пожары в Австралии видны с борта МКС, - астронавты
13:43 Дубинский считает, что нардепы ВР не заслужили повышения зарплаты (ВИДЕО)
13:38 В МВД рассказали о ключе для раскрытия убийства Окуевой
13:05 Сегодня православные отмечают Васильев день: история и традиции праздника
13:00 Цены на нефть продолжают рекордный рост. Что будет дальше?
12:47 Как Филарет: Ещё один священнослужитель открестился от Поместного собора
12:24 Ученые нашли на Земле самый старый материал
12:23 Важно знать: Украинский лоукостер серьезно изменил свои правила
12:20 На этой пленарной неделе Рада не будет рассматривать законопроект о рынке земли
12:18 Газовые потоки Путина и их эффект на грани фола, - "Злой одессит"
12:15 Прорыв трубы возле ТРЦ Ocean Plaza: в больницах с ожогами остаются 7 человек
12:05 "Не волнует, кто нажал кнопку": Президент МАУ назвал главного виновника крушения самолета в Иране
12:00 Меган Маркл и принца Гарри могли выгнать из королевской семьи, - источник
11:55 В районе Широкино на Донбассе сгорела база парамедиков - волонтер получил ожоги
11:54 До 34 тысяч: В Украине могут сильно поднять штрафы за неправильную парковку
11:49 Работодателей в Украине ждут новые штрафы
11:44 В Украине зафиксировали еще одну смерть от столбняка
11:35 Разумков сделал важное заявление о 100-тысячных зарплатах нардепов
11:32 Украинцев предупредили о росте цены на мясо
11:12 ТОП-10 самых безопасных авиакомпаний мира
11:10 Громкий скандал со взяткой: В Одессе отстраняют все руководство таможни
Все новости »

В Украине дефицит внешней торговли товарами увеличился на 5,7%

Главная » Последние новости » Новости общества » В Украине дефицит внешней торговли товарами увеличился на 5,7%
 
Печать Отправить на почту

 

 

В Украине дефицит внешней торговли товарами увеличился на 5,7% . Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 225 стран мира

В Государственной службе статистики сообщили, что дефицит внешней торговли товарами за январь-ноябрь 2019 года увеличился на 5,7% и составил 9,374 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

В Госстате сообщили, что экспорт товаров увеличился на 6,3% и составил 45,963 млрд долл, а импорт вырос на 6,2% до 55,337 млрд долл. Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 225 стран мира.

В Украине дефицит внешней торговли товарами увеличился на 5,7%

Согласно информации Госстата, экспорт товаров в страны ЕС увеличился на 4,4% до 19,219 млрд долл, и импорт товаров из Евросоюза вырос на 7,5% до 22,770 млрд долл.

Читайте: Внешняя торговля Украины уходит в минус

Напомним, баланс внешней торговли Украины за 2018 год был сведен с дефицитом в размере 11,492 млрд долл, что на 32,9% больше дефицита за 2017 год.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 146

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Аналитика

Итоги дня: "Бешеные деньги" чиновников, "ключ" к разгадке громкого убийства и неожиданное предложение Зеленского
Итоги дня: Новые версии крушения Боинга, санкции Британии против РФ и свидетель для Гааги
Итоги дня: "Закрытые" версии крушения самолета, военная мощь в Черном море и ценовые рекорды
Война пока отменяется: Штаты дали заднюю на реках вавилонских
Итоги дня: Катастрофа самолета МАУ в Иране, гнев Трампа и "историческая денежная революция"
Итоги дня: Жестокие игры США и Ирана, громкое заявление Эстонии и гастролёры РФ в Украине
Итоги дня: Предчувствие большой войны, сюрприз Беларуси для РФ и новейший беспилотник ВСУ
Итоги дня: Повышение пенсионного возраста, деоккупация Крыма и приближение экстремальных морозов
Итоги дня: Смертные депутаты, деньги за коррупционера и новогодние приключения украинцев
Праздничные итоги дня: Новый год в разных странах мира, цели на 2020 и самые добрые новости
Все статьи


Читайте также

Внешняя торговля Украины уходит в минус
 Увеличение доходов украинцев повлияло на рост экономики
Украина увеличила экспорт товаров в страны ЕС
 Дефицит внешней торговли составил $2 млрд, - Госстат
Дефицит внешней торговли в Украине составил $880 млн
 Как менялась география торговли Украины: Прощание с Россией и азиатский "спасательный круг" (ИНФОГРАФИКА)
Отрицательное сальдо внешней торговли Украины выросло на 24%
Украина сокращает отрицательное торговое сальдо

Армия

Самолет МИГ-29
Вертолет AgustaWestland AW101 (Великобритания-Италия)
Вертолет Eurocopter EC725 Caracal (Франция)
Самоходная гаубица 155-мм Type 99 (Япония)
Вся армия    >>

Новости общества

месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Панды, радующиеся снегу в китайском заповеднике, покорили Сеть (ФОТО) (5123)

Российская зенитная ракета "Тор" поразила лайнер прямо под кабиной пилотов - источник (4997)

Киевская школьница написала письмо королевской семье Бельгии и получила ответ (ФОТО) (4755)

Стало известно, что изменится в образовании в 2020 году (4134)

Украинские морпехи готовятся получить первые ракетные комплексы с ракетой «Нептун» (3806)

Сегодня православные отмечают Васильев день: история и традиции праздника (3800)

Пожары в Австралии видны с борта МКС, - астронавты (3387)

Щенки, впервые увидевшие снег, покорили Сеть своей непосредственностью (ФОТО) (3255)

В Украине провели испытания обновленного боевого самолета МиГ-29МУ2 (3049)

Минсоцполитики анонсировало увеличение соцпомощи лицам с инвалидностью с детства (2875)

Персоны

Михаил
ФРИДМАН
Мирон
МАРКЕВИЧ
Олег
СОСКИН
Владимирович
КУШНАРЁВ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Сегодня православные отмечают Васильев день: история и традиции праздника (3798)

Пожары в Австралии видны с борта МКС, - астронавты (3383)

Стало известно название лучшего автомобиля 2019 года (2130)

Щетка, чистящая зубы за 10 секунд: на выставке в Лас-Вегасе представили технологическую новинку (ВИДЕО) (1905)

"Не волнует, кто нажал кнопку": Президент МАУ назвал главного виновника крушения самолета в Иране (1824)

Громкий скандал со взяткой: В Одессе отстраняют все руководство таможни (1457)

До 34 тысяч: В Украине могут сильно поднять штрафы за неправильную парковку (1401)

В МВД рассказали о ключе для раскрытия убийства Окуевой (1388)

Если Трамп получает меньше чем руководитель Укрпочты, у меня вопрос, что мы строим, - Ирина Верещук (ВИДЕО) (1374)

Журналист раскрыл оккупационный сценарий Путина для Украины (1329)

Последние новости в соцсетях

Публикации

Почему перед ремонтом нужен дизайн-проект?

Инвестициям здесь не место

Солнце и море: Летний отдых зимой


Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Украинцы должны заплатить налог за машины: за что могут забрать и кому придет платежка (17147)

Более 50 истребителей F-35 приняли участие в "Слоновьей прогулке" (ФОТО) (8637)

Столичным водителям подготовили неприятный сюрприз (5867)


Экономические новости youtube

Трудовой кодекс




help


Афиша 

Вся Афиша    >>


bigmir)net TOP 100

 