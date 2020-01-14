В Украине дефицит внешней торговли товарами увеличился на 5,7%

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В Украине дефицит внешней торговли товарами увеличился на 5,7% . Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 225 стран мира

В Государственной службе статистики сообщили, что дефицит внешней торговли товарами за январь-ноябрь 2019 года увеличился на 5,7% и составил 9,374 млрд долл, информирует enovosty.com/news.

В Госстате сообщили, что экспорт товаров увеличился на 6,3% и составил 45,963 млрд долл, а импорт вырос на 6,2% до 55,337 млрд долл. Внешнеторговые операции осуществлялись с партнерами из 225 стран мира.

Согласно информации Госстата, экспорт товаров в страны ЕС увеличился на 4,4% до 19,219 млрд долл, и импорт товаров из Евросоюза вырос на 7,5% до 22,770 млрд долл.

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Напомним, баланс внешней торговли Украины за 2018 год был сведен с дефицитом в размере 11,492 млрд долл, что на 32,9% больше дефицита за 2017 год.