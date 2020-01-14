Ученые выяснили, во сколько лет наступает кризис среднего возраста
Исследователи определили, что время наступления кризиса среднего возраста зависит от того, где проживает человек. В развитых странах этот этап настигает человека раньше.
Ученые из The Dartmouth College под руководством профессора Дэвида Бланчфлауэра посвятили свое исследование кризису среднего возраста. В своей работе они пришли к выводу, что жители развивающихся стран в среднем достигают этого жизненного этапа в 48,2 лет. В развитых же странах кризис приходит немного раньше – в 47,2 лет, информирует enovosty.com/news.
Данные результаты были получены в следствии изучения жизней жителей 132 стран. Авторы работы считают, что вся жизнь человека развивается по спирали. Чувство удовлетворенности от жизни в разных странах сменялось по одинаковому принципу, но по различным траекториям.
Добавим, что ранее ученые заявляли, что после кризиса среднего возраста вновь наступает счастливый этап. Происходит это где-то после 50 лет. Именно этот период – период изменения ценностей, этап, когда человек перестраивается на «пенсионный» возраст.
Справка. Биологи считают, что кризис среднего возраста присущ не только людям, но и шимпанзе.
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