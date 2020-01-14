Ученые обвинили йод в уменьшении озонового слоя

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Исследователи считают, что к потере семи процентов озонового слоя Земли причастен неорганический йод.

Ученые из Университета Колорадо под руководством Теодора Кенига посвятили новое исследование влиянию неорганического йода на состояние озонового слоя. Оказывается, это вещество способствует изменению состава облаков, информирует enovosty.com/news.

На данный момент влияние йода в нижних слоях атмосферы — достаточно исследованная тема, но о большой концентрации данного вещества в стратосфере пока мало известно. Решить проблему взялись ученые.

Они детально изучили концентрацию радикалов монооксида йода в верхних слоях атмосферы нашей планеты благодаря применению масс-спектрометра сверхбольшого разрешения CU HR-AMS. Оказалось, что в стратосфере находится 0,8 триллионных долей неорганического йода от общего объема.

По словам экспертов, попадая в стратосферу, радикалы монооксида йода вступают в реакцию с частицами льда. Из-за этого меняется структура облаков и разрушается озоновый слой.

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Специалисты подчитали, что йод уже привел к потере семи процентов озонового слоя Земли.