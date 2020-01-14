Сегодня православные отмечают Васильев день: история и традиции праздника
14 января православная церковь чтит память Василия Великого. Также в этот день отмечают праздник Обрезание Господне.
Сегодня, 14 января, православные отмечают праздник, связанный с именем Василия Кесарийского (Василия Великого). Данный архиепископ был известным богословом и автором идеи иконостаса, информирует enovosty.com/news.
В этот день также отмечают Обрезание Господне, символизирующее таинство крещения (именно после этого обряда, на восьмой день после рождения, новорожденного назвали Иисусом).
Сегодня в храмах проходят праздничные богослужения. Встречать этот день необходимо с чистыми помыслами и в хорошем настроении.
В утреннее время 14 января принято ходить щедровать, желая людям здоровья и удачи. Также в народе существует поверье, что, чем богаче сегодня стол, тем удачнее будет год.
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Не нужно сегодня занимать денег, чтобы не обрести долгов в новом году. Также в Васильев день нельзя ссориться, сквернословить, думать о плохом и вспоминать старые обиды.
Рекомендуется 14 января надеть какую-нибудь новую вещь – поверья гласят, что это на удачу.