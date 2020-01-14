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Российские хакеры взломали компьютерную систему украинской газовой компании Burisma Holdings, — Associated Press

Главная » Последние новости » Новости общества » Российские хакеры взломали компьютерную систему украинской газовой компании Burisma Holdings, - Associated Press
 
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Российские военные хакеры успешно взломали компьютерную систему украинской газовой компании Burisma Holdings. По мнению аналитиков, российские хакеры могли искать материал, наносящий ущерб Байдену.

В американской компании Area 1 Security, специализирующейся на кибербезопасности, сообщили, что российские военные хакеры успешно взломали компьютерную систему украинской газовой компании Burisma Holdings, которая стала причиной импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Френк Баяк в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Российские хакеры начали фишинговую кампанию еще в начале ноября, чтобы украсть учетные данные сотрудников компании Burisma Holdings. Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, ранее входил в состав совета директоров Burisma.

Российские хакеры взломали компьютерную систему украинской газовой компании Burisma Holdings, — Associated Press

Пока неизвестно, что искали хакеры. Но аналитики предполагают, что российские хакеры могли искать материал, наносящий ущерб Байдену.

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По предварительным данным, российские хакеры были из того же подразделения военной разведки, сотрудники которой ранее были обвинены во взломе электронных писем Хиллари Клинтон во время президентской компании 2016 года.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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