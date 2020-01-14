Российские хакеры взломали компьютерную систему украинской газовой компании Burisma Holdings, — Associated Press

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Российские военные хакеры успешно взломали компьютерную систему украинской газовой компании Burisma Holdings. По мнению аналитиков, российские хакеры могли искать материал, наносящий ущерб Байдену.

В американской компании Area 1 Security, специализирующейся на кибербезопасности, сообщили, что российские военные хакеры успешно взломали компьютерную систему украинской газовой компании Burisma Holdings, которая стала причиной импичмента президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Френк Баяк в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Российские хакеры начали фишинговую кампанию еще в начале ноября, чтобы украсть учетные данные сотрудников компании Burisma Holdings. Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена, ранее входил в состав совета директоров Burisma.

Пока неизвестно, что искали хакеры. Но аналитики предполагают, что российские хакеры могли искать материал, наносящий ущерб Байдену.

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По предварительным данным, российские хакеры были из того же подразделения военной разведки, сотрудники которой ранее были обвинены во взломе электронных писем Хиллари Клинтон во время президентской компании 2016 года.