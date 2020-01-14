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Пожары в Австралии видны с борта МКС, — астронавты

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Астронавт Лука Пармитано запечатлел масштабные австралийские пожары с борта МКС.

Находящийся сейчас на борту МКС итальянский астронавт Лука Пармитано заявил, что из космоса отчетливо виден весь масштаб трагедии в Австралии. Снимками пожара он поделился на собственной странице в Твиттере, информирует enovosty.com/news.

Пожары в Австралии видны с борта МКС, — астронавты

Лука сообщил, что во время движения космической станции на запад, астронавты наблюдают сверхбольшое пепельное облако. Оно густо укрывает австралийский континент.

Пармитано добавил, что ранее ему и его коллегам ни разу не удавалось увидеть ничего подобного. Он считает ситуацию в Австралии огромной катастрофой.

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Добавим, эксперты Всемирного фонда дикой природы подсчитали, что жертвами пожаров в Австралии могли стать более миллиарда животных. В частности, известно, что погибли очень много коал, живущих в прибрежных регионах Нового Южного Уэльса. Экологи обеспокоены этим, ведь животные слишком медлительные и не могут убегать от огня. Также много вымерло кенгуру, потору, какаду и сумчатых летяг.

Специалисты считают, что на восстановление австралийских лесов человечеству понадобится несколько десятков лет.


Экономические новости youtubeАвтор: Катерина Лукьянчук
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