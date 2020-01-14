Полицейские разоблачили банду вымогателей
Полицейские разоблачили преступную организацию вымогателей, которые, применяя насилие, похищали людей и требовали от них возвращения несуществующих долгов
Сотрудники Нацполиции разоблачили преступную организацию вымогателей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины , информирует enovosty.com/news.
С угрозами убийства, применяя насилие, участники преступной организации похищали людей и требовали от них возвращения несуществующих долгов. Сейчас следователи Нацполиции установили причастность группы к совершению четырех преступлений с требованием около 11 000 000 гривен.
Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги.
Читайте: Коммунальных должников могут не выпустить за границу
Установлено, что «работали» участники преступной организации по заказу третьих лиц. Для прикрытия своей преступной деятельности подозреваемые использовали различные субъекты хозяйствования.