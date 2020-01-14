Полицейские разоблачили банду вымогателей

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Полицейские разоблачили преступную организацию вымогателей, которые, применяя насилие, похищали людей и требовали от них возвращения несуществующих долгов

Сотрудники Нацполиции разоблачили преступную организацию вымогателей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины , информирует enovosty.com/news.

С угрозами убийства, применяя насилие, участники преступной организации похищали людей и требовали от них возвращения несуществующих долгов. Сейчас следователи Нацполиции установили причастность группы к совершению четырех преступлений с требованием около 11 000 000 гривен.

Под предлогом возврата долгов, в том числе и несуществующих, злоумышленники с применением насилия, угроз убийства, повреждения имущества и похищения требовали у потерпевших деньги.

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Установлено, что «работали» участники преступной организации по заказу третьих лиц. Для прикрытия своей преступной деятельности подозреваемые использовали различные субъекты хозяйствования.