Массовую занятость может обеспечить только промышленность, — Тарас Загородний

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Минэкономразвития к 2024 году планирует создать один миллион новых рабочих мест

С вопросом относительно реальности реализации данных планов «Экономические Новости» обратились за эксклюзивным комментарием к управляющему партнеру Национальной антикризисной группы Тарасу Загороднему, информирует enovosty.com/news.

Тарас Загородний сообщает, что массовую занятость может обеспечить только промышленность.

«А никакой промышленной политики правительство не ведет. Наоборот, сейчас падает промышленное производство и ведется деструктивная ревальвация гривны. Поэтому до сих пор непонятно о каких миллионах рабочих мест говорит Милованов. Тем более, что в программе Кабинета министров даже нет такого слова, как промышленность. А массовую занятость способна предоставить только промышленность. А этого сейчас нет. Поэтому это является полной фикцией и «окозамыливанием», — сообщает Тарас Загородний