Киберполиция блокировала продажу «волшебных» пленок (ФОТО)

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Киберполиция блокировала продажу "волшебных" пленок, которые якобы скрывали номера автомобилей от камер фотофиксации.

Мошенник в интернете продавал пленки, которые якобы скрывали номера автомобилей от камер фотофиксации. Однако товар не имел заявленных свойств. На продаже недействующих пленок мошенник успел «заработать» более миллиона гривен, информирует enovosty.com/news.

Противоправную деятельность разоблачили сотрудники Департамента киберполиции совместно с Главным следственным управлением Нацполиции. Установлено, что фигурант создал восемь вебресурсов под доменами разных стран для реализации так называемых нанопленок.

На сайтах указывалось, что наклейки способны скрыть номерные знаки автомобилей от распознавания камерами фотофиксации и могут «обезопасить» от штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Также в ходе следственных действий было установлено, что покупателей вводили в заблуждение, поскольку заявленных свойств такие пленки не имели.

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Сырье для изготовления пленок фигурант заказывал из Российской Федерации. На продаже пленок фигурант успел заработать более миллиона гривен.