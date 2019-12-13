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Украинские полицейские планируют провести совместные учения с турецкими коллегами в Турции в 2020 году

Главная » Последние новости » Новости общества » Украинские полицейские планируют провести совместные учения с турецкими коллегами в Турции в 2020 году
 
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Украинские полицейские планируют провести совместные учения с турецкими коллегами в Турции в 2020 году

Украинские полицейские планируют провести совместные учения с турецкими коллегами в Турции в 2020 году и изучить тонкости работы водолазов-экспертов и использования авиационной техники во время специальных полицейских операций. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции Украины, информирует enovosty.com/news.

Начальник Управления организации деятельности подразделений полиции на воде и воздушной поддержки НПУ Сергей Науменко сообщил, что полиция Турции имеет почти 40-летний опыт работы использования вертолетов и самолетов.

Украинские полицейские планируют провести совместные учения с турецкими коллегами в Турции в 2020 году

«Обмен опытом с иностранными коллегами для нас очень важен. Кроме того, мы имеем общие морские границы. Поэтому у нас есть общие угрозы криминальной направленности, которые мы должны решать вместе. И мы уже имеем положительный опыт совместного задержания нарушителей», — сказал Сергей Науменко.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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