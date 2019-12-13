Со временем становится все труднее продолжать санкции против РФ, — Богдан Бондаренко

Главная » Последние новости » Новости общества » Со временем становится все труднее продолжать санкции против РФ, - Богдан Бондаренко Со временем становится все труднее продолжать санкции против РФ, - Богдан Бондаренко

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Лидеры государств и правительств стран — членов Европейского Союза решили еще на полгода продлить действие экономических санкций, связанных с банковским, финансовым и энергетическим секторами России.

С вопросом относительно влияния введения санкций против РФ на ситуацию с оккупацией территорий Донецкой и Луганской областей, а также аннексией Крыма «Экономические новости» обратились за эксклюзивным комментарием к известному эксперту Богдану Бондаренко, информирует enovosty.com/news.

Богдан Бондаренко сообщает, что данные ситуации не связаны между собой

«Минские договоренности связаны с Донецкой и Луганской областями. А по Крыму санкции носят персональный характер, не являются секторальными и не важны для экономики Российской Федерации. Они имеют более символическое значение. Поэтому никакой связи между введением санкций и ситуацией в оккупированных украинских областях нет

Введение санкций происходит раз в полгода и страны Европейского Союза на шесть месяцев продолжают санкции против РФ. Проблемой является то, что со временем становится все труднее их продолжать», — сообщает Богдан Бондаренко

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