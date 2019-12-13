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СБУ блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии

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СБУ блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии

Военная контрразведка блокировала попытку ФСБ РФ получить информатора в украинской армии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, информирует enovosty.com/news.

СБУ проводит системную работу по своевременному выявлению и недопущению проникновения агентов российских спецслужб в украинскую армию. Часто в поле зрения агрессора попадают бывшие украинские военные, проживающих во временно аннексированном Крыму. Используя широкий арсенал методов «убеждения», ФСБ склоняет их вернуться на военную службу в Украине для сбора информации и проведения пропагандистских спецопераций и дискредитации украинской армии.

Именно так крымский псевдопатриот оказался на Харьковщине, где должен был собирать сведения военного характера о обороноспособности и боевой готовности воинских частей, расположенных на территории региона. В начале 2019 года бывший военнослужащий Вооруженных Сил, который после событий 2014 остался на полуострове, вернулся на материковую Украину для восстановления на военной службе.

Старший офицер подразделения Воздушных сил после аннексии полуострова вместе с семьей проживал в Севастополе на территории военного городка, где его жена, бывшая военная ВСУ, которая изменила присяге и проходит службу в рядах вооруженных сил агрессора. Перебежчик получил гражданство России, стал на воинский учет и трудоустроился в частное охранное агентство, подконтрольное ФСБ РФ.

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Выполнить преступное задание он не успел, потому сразу же был обнаружен военной контрразведкой. По результатам проверки ему было отказано в предоставлении допуска к государственной тайне Украины, что исключало возможность пребывания на военной службе


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 41

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