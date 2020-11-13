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Украина предлагает ОБСЕ направить представителей на оккупированный Донбасс, — Reuters

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Украина предлагает ОБСЕ направить представителей на оккупированный Донбасс в преддверии проведения там выборов

Украина предлагает направить представителей ОБСЕ в зону конфликта на восток страны в рамках новой мирной инициативы. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Администрация президента Владимира Зеленского также требует международного аудита имущества, которое украинцы потеряли в результате конфликта.

Украина предлагает ОБСЕ направить представителей на оккупированный Донбасс, — Reuters

Украина будет настаивать на демилитаризации Донбасса в преддверии проведения там выборов. «Для этого предлагается создать в составе СММ [Специальной мониторинговой миссии] ОБСЕ специальное подразделение численностью до 1500 представителей», — сообщил анонимный источников Reuters

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Связаться с ОБСЕ не удалось. ОБСЕ ранее рассматривала возможность отправки на Донбасс представителей, но только при условии согласия всех сторон.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 85

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