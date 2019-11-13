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Патрульные полицейские Украины получили более 50 автомобилей «SKODA Rapid»

Главная » Последние новости » Новости общества » Патрульные полицейские Украины получили более 50 автомобилей «SKODA Rapid»
 
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Патрульные полицейские Украины получили более 50 новеньких служебных автомобилей марки «SKODA Rapid»

Пресc-служба Национальной полиции Украины на странице в Facebook сообщает, что подразделениям патрульной полиции были переданы автомобили марки «SKODA Rapid» , информирует enovosty.com/news.

8 подразделений патрульной полиции пяти областей получили более полусотни новеньких служебных автомобилей

Более 50 автомобилей марки «SKODA Rapid» Департамент Патрульная полиция Украина передал подчиненным подразделениям Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской и Полтавской областей, а также подразделениям Кривого Рога, Кременчуга, Краматорска и Славянска.

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Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 149

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