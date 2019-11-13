Патрульные полицейские Украины получили более 50 автомобилей «SKODA Rapid»

Главная » Последние новости » Новости общества » Патрульные полицейские Украины получили более 50 автомобилей «SKODA Rapid» Патрульные полицейские Украины получили более 50 автомобилей «SKODA Rapid»

Закрыть Отправить

Патрульные полицейские Украины получили более 50 новеньких служебных автомобилей марки «SKODA Rapid»

Пресc-служба Национальной полиции Украины на странице в Facebook сообщает, что подразделениям патрульной полиции были переданы автомобили марки «SKODA Rapid» , информирует enovosty.com/news.

8 подразделений патрульной полиции пяти областей получили более полусотни новеньких служебных автомобилей

Более 50 автомобилей марки «SKODA Rapid» Департамент Патрульная полиция Украина передал подчиненным подразделениям Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Луганской и Полтавской областей, а также подразделениям Кривого Рога, Кременчуга, Краматорска и Славянска.

Читайте: В столице щенок спас свою пожилую хозяйку (ВИДЕО)