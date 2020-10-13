ВСУ получили модернизированные БМП-2

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ГП "Житомирский бронетанковый завод" передал ВСУ модернизированные БМП-2

Государственное предприятие «Житомирский бронетанковый завод», входящее в состав ГК «Укроборонпром», передало ВСУ партию модернизированных боевых машин пехоты БМП-2, которые прошли регламентный ремонт в рамках государственного оборонного заказа. Об этом сообщает ГК «Укроборонпром», информирует enovosty.com/news.

«Мы не только отремонтировали, но и модернизировали эти БМП-2 за счет новейших средств навигации, оптических приборов и прицелов, что позволило продолжить и улучшить ресурсные показатели боевых машин. Накануне Дня защитника Украины боевые машины передано нашим военным», — сообщил директор Житомирского бронетанкового завода Алексей Жуковец.

В процессе ремонта специалисты завода восстановили боеспособность всех систем и агрегатов боевых машин пехоты, что подтверждено циклом заводских и приемо-сдаточных испытаний.

ГП «Житомирский бронетанковый завод» занимается модернизацией и капитальным ремонтом боевой и специальной техники различных модификаций: БМП, БРЭМ, БМД, а также машин на их базе. Сейчас идет модернизация производственных мощностей предприятия путем внедрения новейших энергосберегающих технологий производства.

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