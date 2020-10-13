ВОЗ предостерегает от введения жесткого карантина по COVID-19, — Associated Press

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Доктор Дэвид Набарро сказал, что к жестким ограничительным мерам следует относиться только как к крайнему средству.

ВОЗ предостерегает от введения жесткого карантина по COVID-19. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Представитель ВОЗ доктор Дэвид Набарро сказал, что к жестким ограничительным мерам следует относиться только как к крайнему средству. «Мы во Всемирной организации здравоохранения не поддерживаем изоляцию в качестве основного средства борьбы с COVID-19», — сказал Набарро.

Набарро сказал, что жесткие ограничения наносят значительный ущерб мировой экономике. «У блокировок есть только одно последствие. Оно делает бедных намного беднее», — отметил Набарро.

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Он добавил, что блокировки серьезно повлияли на страны, экономика которых зависит от туризма. «Просто посмотрите, что случилось с туристической индустрией, например, в Карибском бассейне или в Тихом океане», — говорит представитель ВОЗ.

«Посмотрите, что случилось с мелкими фермерами во всем мире. Похоже, что к следующему году мы вполне можем удвоить мировую бедность», — говорит Набарро