В Англии на побережье выбросило гигантского кашалота

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У берегов Англии на мелководье погиб 13-метровый кашалот. Животное долго сражалось за свою жизнь.

Гигантский кашалот был выброшен на берег Нортумберленда. Длина млекопитающего составляла 43 фута (13 метров), информирует enovosty.com/news.

Животное отчаянно пыталось отплыть от побережья, однако не смогло. На помощь животному прибыли специалисты британского сообщества морских дайверов по спасению жизни. Члены организации оценили состояние кашалота как критическое. Они заявили, что прогноз на выживание ничтожно мал. По мнению экспертов, если бы млекопитающее и удалось снять с мели, оно бы вряд ли вернулось к обычному существованию.

Дайверы решили не вмешиваться в ситуацию. По их мнению, они бы лишь навредили животному и сделали его гибель более мучительной.

Специалисты рассказали, что, так как кашалот находился в Северном море, он был изнеможен. Дело в том, что эти животные едят кальмаров, которые практически не встречаются в этих водах. Поэтому, скорее всего, на момент выброса млекопитающее уже было больным.

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Проходящим мимо людям эксперты не советовали прикасаться к кашалоту, так как он мог быть заражен различными болезнями.