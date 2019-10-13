Синоптики: Ближайшая рабочая неделя порадует украинцев теплом

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Метеорологи прогнозируют сохранение теплой погоды еще на ближайшую неделю. Местами столбики термометров поднимутся до +23 градусов. Осадков с понедельника по пятницу нигде не ожидается.

Как передают в Укргидрометцентре, ближайшая рабочая неделя будет теплой и солнечной, информирует enovosty.com/news.

В понедельник, 14 октября, синоптики прогнозируют очень комфортную погоду без осадков. В среднем по Украине температура воздуха составит +20 градусов. В этот день будет малооблачно и почти безветренно.

Во вторник погода будет почти такой же, однако местами возможна облачность. Воздух лучше всего прогреется в центральных регионах Украины, а также в западных областях.

В среду тепло доберется до северных и северо-восточных регионов. Теплее всего будет на западе – столбики термометров поднимутся до +24 градусов. Возможна облачность.

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В четверг, 17 октября, тучи покинут Украину, но температура воздуха опустится на 2 градуса. В среднем по стране столбики термометров покажут +18…+21.

В последний рабочий день недели еще немного похолодает и небо в некоторых местах затянут тучи. Воздух прогреется до +17…+19.