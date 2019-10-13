Покров Пресвятой Богородицы: история и традиции праздника

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14 октября Украина, помимо Дня защитника отечества и Дня Украинского казачества, отмечает церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы.

Завтра, 14 октября, православные и грекокатолики празднуют один из наибольших церковных праздников – Покров Пресвятой Богородицы. С древних времен именно Богородицу именовали покровительницей украинских казаков и всех воинов, информирует enovosty.com/news.

В христианстве отмечать Покрову начали в 1164 году. Предания гласят, что в древнем Константинополе в 910 году на территории Влахернского храма произошло чудо. Именно в нем христиане собрались на ночную молитву. Люди просили защиты от опасности, нависшей над городом (в то время город как раз осадили сарацины – кочующее племя, проживающие возле Сирии). Около 4 часов ночи под потолком церкви возникла Богородица. Вместе с ней шли Иоанн Предтеча, Иоанн Богослов, а также ангелы. Перед алтарем Пречистая сняла со своей головы плат и распростерла его над всеми людьми. Помолившись за верующих, Богородица исчезла.

Этот знак верующие приняли за напутствие. Они восприняли духом и пошли на врага. Сарацины одержали поражение и удалились из Константинополя.

В Украине Покрова всегда считалась очень большим праздником. Именно после 14 октября было принято играть свадьбы. Также в этот день вешали над входной дверью вышитый рушник, который украшал икону Богородицы. Православные на Покрову посещают храмы, молятся за свои семьи и собирают гостей за праздничным столом.

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