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СБУ блокировала деятельность нарколаборатории по изготовлению амфетамина

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Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали деятельность нарколаборатории, специализировавшейся на изготовлении психотропного вещества амфетамина,

В Черновицкой области в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков Служба безопасности Украины блокировала деятельность нарколаборатории, специализировавшейся на изготовлении психотропного вещества амфетамина, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы установили, что трое жителей областного центра арендовали помещения частных домохозяйств в отдаленных селах Буковины, где организовывали производство наркотиков. Для конспирации злоумышленники постоянно меняли место расположения лаборатории.

За одну «смену» изготавливали полкилограмма амфетамина. Готовый товар наркодельцы сбывали оптовыми партиями через межрегиональные почтовые и экспресс-отправления. Во время санкционированных следственных действий по месту расположения нарколаборатории в Кельменецком районе и в местах временного проживания фигурантов дела выявлено 350 граммов амфетамина, 100 граммов каннабиса, а также химические вещества и оборудование для изготовления наркотиков.

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Стоимость изъятых психотропных веществ, по предварительным оценкам, на черном рынке составляет более ста тысяч гривен. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 81

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