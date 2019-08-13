Ученые воссоздали аромат духов Клеопатры

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Исследователи провели тщательный анализ осадка, обнаруженного в древних пузырьках. Это помогло им воссоздать духи, которыми могла пользоваться Клеопатра.

Специалисты Гавайского Университета сообщили, что смогли воссоздать аромат духов Клеопатры. Чтобы сделать это, они на протяжении длительного времени изучали осадок, обнаруженный в древнеегипетских бутылочках, информирует enovosty.com/news.

Бутылочки и амфоры с ароматной жидкостью, с которых был добыт осадок, нашли еще в 2012 году. В то время велись археологические раскопки поселения Тмуита. Во время работ ученые нашли жилье торговца духами, в нем было много различных пузырьков. Добавим, что древний Тмуин был родиной самых популярных духов в Египте: Mendesian и Metopian.

К сожалению, осадок на дне бутылочек был без запаха. Однако ученые благодаря химическому анализу определили главные компоненты. В основе духов была мирра. Ее добывали из деревьев, растущих в Африке и на Аравийском полуострове. Также духи были дополнены кардамоном, корицей и оливковым маслом.

Роберт Литман, один из воссоздателей духов, уверен, что Клеопатра была обладательницей этого мускусного и стойкого аромата.

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