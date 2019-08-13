СБУ разоблачила российского шпиона, собиравшего развединформацию о ВСУ

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На Львовщине сотрудники СБУ разоблачили российского шпиона, собиравшего развединформацию о ВСУ

На Львовщине контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили местного жителя, который выполнял разведзадание спецслужб Российской Федерации, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Собранные данные злоумышленник передавал российскому разведчику, который «работал» под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове. Оперативники СБУ установили, что руководитель одной из общественных организаций был завербован спецслужбами РФ в 2014 году.

По заданию российских кураторов он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, правоохранительных органах, иностранных военных инструкторах в западном регионе страны.

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Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд. За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявила дипломата-шпиона «persona non grata». Он уже покинул территорию Украины.