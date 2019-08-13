Археологи нашли в Помпеях «сундук колдуньи»

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На территории древнеримского города Помпеи было найдено необычное сокровище. Археологи нашли сундук с вещами, которые, вероятнее всего, применялись для различных ритуалов.

Массимо Осанна, руководитель археологических раскопок в Помпеях, рассказал о новой удивительной находке среди руин древнеримского города, информирует enovosty.com/news.

Сундук с сокровищами был найден в доме, похороненном под вулканической лавой. В помещении находились десятки тел, среди которых было много детей и женщин.

Среди этих тел ученые нашли деревянный сундук с различными артефактами. Археологи предполагают, что он мог принадлежать одной из умерших здесь женщин. Вероятнее всего, она применяла вещи в качестве оберегов и во время совершения различных ритуалов.

К сожалению, сундук не уцелел. Дерево разлезлось, однако очень в хорошем состоянии сохранились петли из бронзы.

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Внутри ящика было очень много мелких предметов. Древняя жительница Помпей хранила у себя разные виды кристаллов, кусочки керамики, аметисты и янтарь. Среди вещей был обнаружен жук скарабей, который в древние временна считался священным животным. В сундуке хранился еще и сердолик, фигурка человечка, а также бусина с изображением бога плодородия и вина Диониса.