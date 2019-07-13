Зеленский и романтическая история? Появилась разгадка фото на куполе ВРУ

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На куполе ВРУ на самом деле был не президент Владимир Зеленский

Фотография на куполе ВРУ моментально взорвала социальные сети! Юзеры нашли миллионы версий и пояснений от той, что сам президент проводил там досуг в компании дамы, до той, что там развернулась невероятная история любви с кольцом и предложением руки и сердца. На самом же деле, всё оказалось куда прозаичнее. На крыше был женатый заместитель главы аппарата Рады Петр Бондар (44 года), который имеет супругу. Вместе с ним был незамужняя Татьяна Подольская (37), которая является руководителем секретариата. У них нет никаких личных отношений, пара знакома больше пяти лет и связывает их исключительно рабочий процесс. По их словам, никто никому кольца не передавал, это только оптический обман. Интересный ракурс с телефоном и вызывал такой оживленный ажиотаж и массу домыслов, информирует enovosty.com/news.

Татьяна пояснила, что на крыше одно перило оторвалось, что и выясняла пара. Они с Бондаром обходили место, так как именно он за это ответственный. Сам же Петр Бонар после громкой истории, в которую угодил, заявил, что больше ничего не намерен инспектировать.