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СБУ блокировала работу международной преступной группы

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СБУ блокировала работу международной группы по легализации доходов через криптовалюту

Служба безопасности Украины блокировала работу международной интернет-сети по легализации доходов через криптовалютные инструменты

По данным спецслужбы, в течение 2017-2020 годов группа переселенцев из временно оккупированных территорий создала ряд онлайн-ресурсов. Они позволяли пользователям из Украины, стран бывшего СНГ конвертировать криптовалюту с сомнительным источником происхождения в наличную и безналичную форму. Операции проводились без уплаты обязательных платежей в государственный бюджет Украины , информирует enovosty.com/news.

СБУ блокировала работу международной преступной группы

Для документирования противоправной деятельности сотрудники СБ Украины и Нацполиции провели в Киеве 8 обысков в офисных помещениях и по месту жительства злоумышленников. Во время следственных действий правоохранители изъяли крупную сумму наличных в различных валютах, банковские карты, компьютерную технику, специальное оборудование и документацию. Также обнаружены SIM-карты российских операторов, маршрутизаторы мобильного и интернет трафика.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 19

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