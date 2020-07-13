Киберполиция пресекла деятельность онлайн-мошенников

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Киберполиция пресекла деятельность онлайн-мошенников, которые крали деньги с банковских карт иностранцев

Сотрудники Киберполиции совместно со следователями полиции Херсонщины под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили трех человек, которые крали деньги с банковских карточек граждан Латвии, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила личности злоумышленников. Ими оказались трое жителей города Кривой Рог, которые временно проживали в Херсоне. Правонарушители незаконно получали доступ к клиент-банку иностранцев. Далее они покупали технику, используя онлайн-банкинг пострадавших. Ущерб, нанесенный потерпевшим, составляет более полумиллиона гривен.

В ходе обыска полицейские изъяли смартфоны, планшет, товарные чеки на приобретенные товары и банковские карточки. Также изъято машину, на которой передвигались злоумышленники.