В оккупированной «ЛНР» начались массовые забастовки шахтеров: им не платят зарплаты и отправляют «в подвалы»

Главная » Последние новости » Новости общества » В оккупированной "ЛНР" начались массовые забастовки шахтеров: им не платят зарплаты и отправляют "в подвалы" В оккупированной "ЛНР" начались массовые забастовки шахтеров: им не платят зарплаты и отправляют "в подвалы"

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Местные шахтеры в самопровозглашенной "Луганской республике" доведены до отчаяния: уже два с лишним года зарплату платят с перебоями, иногда сроки задержки достигают пяти месяцев, а тех, кто пытается отстаивать свои права, местные силовики бросают «на подвал» без суда и следствия.

Об этом пишут РосСМИ, информирует enovosty.com/news.

До сегодняшнего утра въезд в Антрацит был закрыт, город патрулировали военные.

«119 горняков из шахты «Комсомольская» неделю назад после смены отказались подниматься на поверхность, пока им не отдадут честно заработанные деньги и не отпустят на свободу товарищей», — рассказал представитель местных шахтеров Александр Васьковский.

Дозвониться в Антрацит удаётся только к утру: до этого город был фактически заблокирован, мобильная связь и соцсети работали с перебоями, под предлогом борьбы с коронавирусом ввели комендантский час, ограничили движение общественного транспорта, въезд и выезд в другие населённые пункты охранялся блокпостами… Хотя все понимали, что эпидемия здесь не при чем, в оккупированной части Луганской области происходят настоящие народные волнения.

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В данный момент фонд оплаты труда на шахте «Комсомольская» составляет порядка 50 млн рублей, шахтеры требовали погасить задолженностью хотя бы за март и апрель этого года, в то время как на некоторых предприятиях ничего не платили годами, своеобразный рекорд в 22 месяца поставили на шахте «Никанор-Новая».

«Фактически все стали подконтрольны компании «Внешторгсервис», бизнесмена Сергея Курченко из окружения беглого президента Украины Виктора Януковича. Аффилированные с Курченко структуры и получили в управление промышленные предприятия и угольные шахты обеих республик. А после того, как произошёл этот переход, про шахтёров просто-напросто забыли. Начала копиться задолженность. Сначала рабочих уговаривали, что нужно потерпеть, рано или поздно все отдадут, затем постепенно подвели к тому, что про эти деньги лучше не вспоминать. В Донецке положение немного лучше, в ЛНР совсем беда с выплатами»,- рассказывает Васьковский.

Поэтому доведённые до отчаяния луганские горняки 5 июня коллективно отказались подниматься из забоя.

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— Это не первый случай. В апреле по тем же причинам уже была приостановка на шахте «Комсомольская». Так прямо в сумках спустили им тогда наличку под землю. Таким образом ребята добились частичного погашения долга и вышли. Руководство шахты пообещало окончательно рассчитаться до 15 мая. Но этого так и не произошло. Поэтому, можно сказать, 5 июня забастовка не началась, она продолжилась.

До 5 июня, когда поняли, что ситуация вышла из-под контроля, никто вопросом невыплат реально не занимался. Пока не дошло до самого предела. Но каждой такой акцией мы набираем все больший опыт, в этот раз в поддержку шахты «Комсомольская» должны были остановиться ещё три шахты — «Белореченская», шахты имени Вахрушева и имени Фрунзе.

Людей, поддерживающих забастовщиков, начало арестовывать так называемое «Министерство государственной безопасности» самопровозглашенной «ЛНР».

«Приезжали, хватали, похищали сотрудники нашего МГБ . Никаких документов на обыск, задержание или арест не предъявляли, протоколы на изъятие личных вещей не составлялись. У задержанных не было даже адвокатов. Местные защитники опасаются с этим связываться… Всего исчезли 22 человека. Среди задержанных не только горняки, но и три женщины — их жены. Попытались организовать помощь через миссию ООН. Подключили ОБСЕ», — говорит Александр Васьковский

Вот что пишет о массовых задержаниях шахтеров ЛНР на своей странице в Facebook участник трехсторонней контактной группы по Донбассу Денис Казанский:

«Касательно событий в Антраците, где бастующих шахтеров сажают на подвалы и применяют к ним пытки (часть протестующих вчера объявила голодовку), этот вопрос будет обсужден только в следующий раз, так как не был заранее включен в регламент. Как я уже понял, россияне и их представители в таких случаях обычно валяют дурака, делают вид, что им ничего неизвестно о таких фактах беспредела. Но все же когда такие вопросы поднимаются при европейских посредниках, мы хотя бы ставим в известность международное сообщество и доводим до него многочисленные факты издевательств над людьми в ОРДЛО».