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СБУ блокировала диверсию на объекте критической инфраструктуры

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Оперативники спецслужбы совместно с сотрудниками спецподразделения СБУ «А» задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на объекте критической инфраструктуры

Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины совместно с УСБ Украины в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковщины предупредили совершение диверсии на объекте критической инфраструктуры, — сообщает СБУ на странице в Facebook, информирует enovosty.com/news.

Оперативники спецслужбы совместно с сотрудниками спецподразделения СБУ «А» задержали жителя Харьковской области после закладки и попытки приведения в действие взрывного устройства на территории комплекса водоподготовки «Днепр» КП «Харьковводоканал» в поселке Краснопавловка.

По словам задержанного, в феврале 2019 он был завербован сотрудниками ФСБ РФ в г.Белгород (Россия) и совершил это преступление по их заданию. Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости от емкости с хлором, которая была технологически задействована в системе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит. По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила.

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Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической обстановки в регионе из-за прекращения водоснабжения в городах Харьков и Лозовая. Гражданину Украины объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ст.113 ( «Диверсия») Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия


Автор: Оксана Ельченко
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