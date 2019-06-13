Определены факторы, повышающие вероятность нетрадиционной мужской ориентации

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Исследователи выявили три характеристики, влияющие на становление нетрадиционной ориентации среди мужчин.

The Daily Mail, ссылаясь на канадских ученых из Университета Торонто, назвали факторы, повышающие вероятность того, что мальчик может стать геем, информирует enovosty.com/news.

Команда канадских ученых провела серию опросов и установила, что же повышает риск мужской нетрадиционной ориентации.

В качестве основных факторов были выделены следующие:

— наличие у мужчины не меньше двух старших братьев,

— наличие в семье мужчин нетрадиционной ориентации,

— леворукость.

Ученые заметили, что среди геев на 34% больше левшей, нежели правшей. Наличие же старших братьев на 14,8%, согласно исследованию, повышало риск развития гомосексуальности. Присутствие же в семье геев как с отцовской, так и с материнской линии также существенно повышает риск смены ориентации среди мужчин, но он связан с двумя предыдущими.

Добавим, что в исследовании принимали участие больше 800 мужчин нетрадиционной ориентации.