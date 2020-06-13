Курьез: в сети появилось смешное видео российских «Спасателей Малибу»

Главная » Последние новости » Новости общества » Курьез: в сети появилось смешное видео российских "Спасателей Малибу" Курьез: в сети появилось смешное видео российских "Спасателей Малибу"

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Пользователей сети насмешило видео на котором спасатели в Сочи продемонстрировали свои "профессиональные" навыки.

Видео разместил на своей странице в Facebook журналист Рустем Адагамов.

«Пока получается так себе, надо еще потренироваться», — прокомментировал видео журналист.

🏊 Спасатели в Сочи продемонстрировали свои профессиональные навыки. Пока получается так себе, надо еще потренироваться. Publiée par Рустем Адагамов sur Samedi 13 juin 2020

«Спасатели Малибу уже не те»; «На борту можно написать Роскосмос и ничего не изменится»; «Так и живёт Святая Русь»; «Блин, они даже в штиль тонут»; «Шансов- ноль»; «Кругом профессионалы!))», — иронизируют пользователи.