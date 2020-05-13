В Сети появилась смешная карикатура Сергея Елкина про Путина «отменившего» режим самоизоляции

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Президент РФ Владимир Путин сообщил об отмене введенного ранее режима самоизоляции. .

Таким видит решение президента РФ известный карикатурист Сергей Елкин, высмеивая Путина, слова которого расходятся c реальной действительностью.

Фото: Сергей Елкин, информирует enovosty.com/news.

По словам Путина, отмена самоизоляции вовсе не означает, что можно расслабиться. В стране по-прежнему запрещены культурно-массовые мероприятия, а санитарные требования не ослабнут, а напротив — усилятся. Во многих регионах России будет действовать масочный режим. Всех людей без масок и перчаток в общественных местах станут штрафовать.

В некоторых регионах, например в Татарстане и Башкирии, вместо «отмены режима самоизоляции» введен режим повышенной готовности. Власти, наоборот, ввели новое правило: кроме того, что на улице теперь нужно обязательно быть в маске, если заходишь в магазин или в общественный транспорт, то необходимо надевать перчатки.

В Санкт-Петербурге действующие ограничения продлили до 31 мая. Не стали вводить послабления и в Московской области — там нерабочие дни будут действовать до 18 мая.

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