Стало известно, почему в Украине не запускают транспорт

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Киев застыл в пробках, но в ближайшее время общественный транспорт работать не начнёт

Общественный транспорт в стране будет запущен не ранее начала третьего этапа постепенного выхода из карантина. С таким заявлением сегодня, 13 марта, выступил глава правительства Украины Денис Шмыгаль. Он предупредил о том, что резкое восстановление общественного транспорта может стать причиной новой вспышки заболевания коронавируса и отбросит нашу страну на период начала карантинных ограничений. Для подтверждения своих слова Шмышаль показал нардепам диаграмму эпидемии в Украине и Италии с Испанией. Там медики не могли справиться с большим количеством заболевших короновирусом, информирует enovosty.com/news.

Учитывая это, по словам премьера, только на третьем этапе выхода из карантина в стране можно будет запускать общественный транспорт. Это будет сделано с соблюдением всех санитарных, эпидемиологических и гигиенических правил. Вначале в Украине начнут запускать пригородный транспорт, дальше междугородний транспорт и только в конце — метрополитен.

Напомним, ранее «Экономические Новости» сообщали о том, каким образом и когда именно в Киеве начнет работать метро. С вчерашнего дня, когда в Украине начали ослаблять карантин, Киев застыл в огромных пробках.