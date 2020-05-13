СБУ блокировала деятельность интернет-агитаторов, действовавших по заданию спецслужб РФ

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СБУ блокировала деятельность интернет-агитаторов, действовавших по заданию спецслужб РФ

В период действия карантинных ограничений киберспециалисты Службы безопасности Украины заблокировали более 2,3 тысячи интернет-сообществ с общей аудиторией более 980 000 пользователей, разоблачили 323 интернет-агитатора, которые распространяли различные фейки об эпидемии COVID-19, информирует enovosty.com/news.

Установлено, что 16 из выявленных агитаторов действовали по заданию российской стороны. По данным киберспециалистов Службы безопасности, продолжается рост активности спецслужб страны-агрессора и управляемых ими агентурных сетей. Они пытаются использовать любые информационные поводы для создания хаоса и паники. В частности, по указанию кураторов пророссийские агитаторы распространяли фейковые новости о праздновании Дня Победы, карантине и других мероприятиях, связанных с соблюдением правил защиты от распространения коронавирусной инфекции. Служба зафиксировала активизацию российских троле- и ботоферм.

В период празднования Дня Победы их активность была частично перенаправлена ​​на тему коронавируса для внедрения выгодных Кремлю месседжей, связанных с событиями Второй мировой войны. Российские спецслужбы использовали этот информационный повод для манипулирования сознанием украинских граждан в пользу концепции «Русского мира». В отношении 16 агитаторов, действовавших по заданию российской стороны, СБУ начала уголовные производства за действия, направленные на посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, насильственное изменение, свержение конституционного строя или захват государственной власти.

Служба безопасности Украины призывает интернет-пользователей быть бдительными и уделять особое внимание безопасности в интернете, доверять лишь информации из официальных источников.

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