С 1 июня украинцев на работе будут проверять на наркотики и алкоголь

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Кабинет министров Украины утвердил новые правила по расследованию несчастных случаев на производстве. Теперь при расследовании несчастных случаев работников будут проверять на наличие в организме пострадавшего алкоголя и наркотических средств, а ответственность за допуск сотрудника в нетрезвом или неадекватном состоянии на рабочее место по новым правилам частично лежит и на работодателе. Поэтому работодатели вынуждены будут проверять своих рабочих на наличие алкоголя или наркотиков в крови

Кабинет министров Украины утвердил новые правила по расследованию несчастных случаев на производстве. Правила представлены в «Порядке расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и прочих инцидентов, связанных с профессиональной деятельностью» , информирует enovosty.com/news.

Утвержденный порядок распространяется и на те несчастные случаи, которые произошли с сотрудниками, работающими без контракта, то есть по «скрытому» трудоустройству. В таких ситуациях будет проводиться специальное расследование Государственной службой Украины по вопросам труда.

В новый Порядок также включено при проведении расследования несчастных случаев на производстве обязательное проведение осмотра работников на наличие в организме пострадавшего алкоголя, наркотических средств, ядовитых или токсических веществ. Раньше же подобный анализ был необязательным, поэтому практически не проводился.

Если же результаты обследования покажут, что сотрудник работал в состоянии алкогольного опьянения, то по новым правилам несчастный случай все равно будет считается страховым, так как работник не был отстранен руководителем от выполнения работы. Так что теперь ответственность за допуск сотрудника на рабочее место в алкогольном или неадекватном состоянии частично лежит и на работодателе.

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Расследование несчастного случая теперь будет происходить только на протяжении трех лет со дня происшествия.

Обновленный Порядок расследования и учета несчастных случаев, профессиональных заболеваний и прочих инцидентов, связанных с профессиональной деятельностью, вступает в силу с 1 июня 2019 года.