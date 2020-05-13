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Прибыль банковского сектора выросла на 23,8%

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Прибыль банковского сектора в I квартале 2020 года выросла на 23,8%

В Национальном банке Украины сообщили, что прибыль банковского сектора в I квартале 2020 года выросла на 23,8% и составила 16,0 млрд грн, информирует enovosty.com/news.

Около 65% полученной прибыли была получена благодаря ПриватБанку. Сообщается, что в марте банковский сектор получил только 97 млн ​​грн прибыли из-за резкого роста объемов отчислений в резервы. Количество убыточных банков выросло с 6 до 14, а их совокупный убыток составил 2,7 млрд грн

Прибыль банковского сектора выросла на 23,8%

В I квартале операционные доходы банков выросли на 17,7%, а операционные расходы — на 17,1%. Поэтому чистая операционная прибыль до формирования резервов увеличился на 18,2%, а операционная эффективность была такая же высокая, как и в прошлом году: показатель CIR составил 47,4%, в то время как в 2019 году он был на уровне 47,6%.

В то же время в марте по сравнению с февралем операционный доход сократился на 30,6%, тогда как операционные расходы выросли на 9,6%.


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 63

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