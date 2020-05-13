Нынешних масштабов вырубки лесов в Украине не было никогда, только после войны

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Таким масштабов вырубки лесов в Украине не было со времен войны, считают эксперты Всемирного фонда дикой природы (World Wide Fund for Nature – WWF).

Экологи обращают внимание на то, что с каждым годом количество рубок лесов в Украине увеличивается. Это происходит на протяжении уже 30 лет. При этом вырубки лесов возникают в тех местах, где их, в принципе, не должно было быть вовсе. Во многом это связано с тем, что в Украине, по мнению экологов, у граждан и общественных экологических организаций не достаточно инструментов для влияния на эти процессы, а также из-за того, что законодательная и правовая база прописаны очень размыто в отношении охраны и защиты редких видов растений. В свою очередь, работники лесной отрасли сталкиваются с финансовыми и налоговыми проблемами. , информирует enovosty.com/news.

Экологи убеждены, что в украинское лесное законодательство требует срочного и комплексного реформирования.

«Основная законодательная база Украины в лесном хозяйстве является советским наследием. Она зарегулирована множеством нормативов, которые не соответствуют нынешним реалиям. Законодатели вносят изменения в нормативную базу, правда, как правило, хаотично и далеко не комплексно. Часто вносятся отдельные изменения, которые вступают в противоречия с другими положениями законодательства. Из-за такого неразумного подхода, часто создаются противоречия и появляются новые проблемы в законодательстве», — утверждает руководитель практики «Леса» WWF Украины Андрей Плыга.

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Экологи убеждены, что нынешние изменения лесного покрова в Украине практически на 100 процентов является результатом хаотичной и варварской вырубки лесов. Согласно их наблюдениям и статистике, пожары становятся причиной изменения площадей леса только на 1%. Другими словами, пожары, которые участились в нынешнем году в Чернобыльской и Житомирской областях, играют в этом процессе крайне малую роль в сравнении с вырубкой лесов.

Так, нынешняя нармативная база не ограничивает рубку лесов в тех местах, где они должны быть запрещены, или весьма жестко ограничены. Яркий пример — так называемые, санитарные рубки. Кроме того, в вырубке лесов часто заинтересованы и причастны сами работники лесного хозяйства.

«В настоящее время лесные хозяйства Украины лишены государственного финансирования. Зарплата работников лесхозов напрямую зависит от объемов заготовки древесины. Они зарабатывают на том, что вырубили. То есть, они напрямую в этом заинтересованы», — утверждают эксперт Всемирного фонда дикой природы.

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