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Найден новый способ предсказания смерти человека

Главная » Последние новости » Новости общества » Найден новый способ предсказания смерти человека
 
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Американские ученые обнаружили необычный метод, с помощью которого можно предсказывать смерть человека. Для этого нужно просто знать биологический возраст индивидуума.

Специалисты из Института Солка подчеркивают, что необязательно, чтобы биологический возраст был одинаковый с хронологическим, информирует enovosty.com/news.

Эксперты обнаружили активность основных генов в клетках кожи. Для этого они провели исследование, в котором приняло участие более 100 добровольцев возрастом от 80 до 94 лет.
Ученые смогли понять работу генов в некоторых клетках в разных возрастах. Для этого они использовали РНК-секвенирования.

Такой способом дает возможность обнаружить биомаркеры старения, которые с возрастом меняются. Этот метод предсказывает, какое состояние будут иметь фибробластовые клетки соединительной ткани в определенный промежуток времени жизнедеятельности человека.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 24

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