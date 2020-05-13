Нацполиция блокировала деятельность нарколаборатории

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В Кировоградской области правоохранители блокировали деятельность нарколаборатории

В Кировоградской области 12 мая сотрудниками управления противодействия наркопреступности совместно со следователями Кропивницкого отдела под процессуальным руководством местной прокуратуры был задержан 49-летний мужчина, информирует enovosty.com/news.

В ходе проведения санкционированного обыска автомобиля гражданина правоохранители обнаружили 5 слип-пакетов с психотропным веществом (амфетамином) общим весом около 450 грамм.

Также во время проведения обыска по месту жительства мужчины обнаружено оборудование и прекурсоры для изготовления психотропных веществ и амфетамин весом 50 грамм.

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Изъятые вещества и предметы направлены на исследование в Кировоградский научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины. Мужчина задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.