Медицинские услуги в Украине существенно подорожают, цены будут отвечать рыночным
Украину ждут новые тарифы на медицинские услуги, которые должны отвечать рыночной зарплате медиков. Работа над формированием новой тарифной сетки уже ведется специалистами МОЗ и будет учтена в бюджете на следующий год, заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
Степанов убежден, что те тарифы, которые изначально были заложены на старте второго этапа медицинской реформы, далеки от украинских реалий и отечественной системы здравоохранения, а также не обсуждались с отечественным медицинским сообществом, информирует enovosty.com/news.
В связи с этим, Министерство разрабатывает новую сетку тарифов, которые, по мнению Степанова, будут отвечать всем стандартам предоставления медицинских услуг, а также рыночным ценам.