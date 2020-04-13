Владислав Волошин рассказал о причинах боевых действий на Донбассе во время пандемии

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В Евросоюзе призвали прекратить все вооруженные конфликты из-за пандемии COVID-19, а на Донбассе продолжают гибнуть украинские военные

С вопросом относительно возможноcти прекращения вооруженного конфликта на Донбассе во время эпидемии “Экономические Новости” обратились за эксклюзивным комментарием к военному журналисту Владиславу Волошину, информирует enovosty.com/news.

Владислав Волошин сообщает, что руководство Украины не раз уже обращались и к российским «кураторам» боевиков на Донбассе, и к представителям самих боевиков в рамках Минских переговоров о прекращении боевых действий и обстрелов

«Теперь и Евросоюз сделал такое обращение, но результат мы все видим — обстрелы продолжаются… Причина этому довольно непростая. Все мы понимаем, что сами боевики не принимают подобных решений, чтобы открыть или прекратить огонь. Им дают прямые указания из России. На данный момент, судя по тому, что боевые действия продолжаются, указаний прекратить обстрелы пока не поступало. Уже не раз так бывало, что если Кремлю нужна «тишина» на Донбассе, то он ее получал, отдав соответствующие распоряжения. Мы там только отвечаем на обстрелы противника и это ежедневно фиксируют наблюдатели СММ ОБСЕ.

Сейчас, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, Россия пытается выскользнуть из под экономических санкций. Для этого использует разные методы: и «миссии» в европейские страны «военных вирусологов», и пиар на «бесплатной гумманитарке» в США, и еще ряд акций. Боевые действия на украинском Донбассе — одна из таких акций. Россия на неподконтрольные украинские територии конечно же скоро отправит какую-то очередную «гуманитарную помощь» (там даже могут быть лекарства и медицинские средства защиты). Эта акция будет широко распиаренна в медиа. Одновременно с ней боевики будут продолжать провокации и обстрелы украинской армии. Для мирового сообщества на такой «картине ситуации» более привлекательной будет выглядеть Москва, которая помогает, чем Киев, который воюет (причины неперекращения обстрелов уйдут на второй план).

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Вторая причина, почему на Донбассе пока нет «тишины» — это желание Путина всегда иметь возможность использовать конфликт, как способ поднять свой политический рейтинг. Он всегда поднимал его какой-то «победоносной» войной. Потому и «градус» ситуации на Донбассе, пока не будут внесены изменения в российскую конституцию на его «вечное» правление, будет всегда поддерживаться довольно высоким, для того конфликт и продолжается уже шесть лет. Ведь при желании России, он мог бы закончиться за пару недель, а-то и дней.

И третья причина- война во время пандемии — это очень эффективный способ быстро истощать ресурсы Украины. Одновременно защищаться и от болезней и от обстрелов довольно тяжело и затратно. Противник, Россия, это прекрасно понимает. И даже если Москва публично задекларирует, что она попытается повлиять на своих боевиков, то это совсем не будет означать, что они не продолжат провокации и обстрелы. А дальше от Кремля снова будут заявления, чтобы договаривались с представителями «недореспублик» (очередная попытка легализации).

И четвертая причина, почему нет прекращения боевых действий и его возможно не предвидится — это то, что весной очень существенно меняется картина театра боевых действий, поднимается «зеленка», выростают трава, листья и кусты. Это возможность лучше укрыться от противника, изменить позиции и даже подойти ближе. Именно сейчас противники на поле боя активно осуществляют разведку плацдарма, «пристреливают» новые сектора, осваивают новые позиции. Все эти действия — это активизация противников. К сожалению, через ряд причин прекращение боевых действий на Донбассе, хоть на некоторое время, сейчас маловероятно, хотя и Украина и Евросоюз призывают к нему. России это просто совсем не выгодно, — сообщает Владислав Волошин

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