Уже сгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, — эксперт

Глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что уже сгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса.

Украинские пожарные изо всех сил стараются потушить лесной пожар в радиоактивной Чернобыльской зоне. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«Давайте объединимся, чтобы помолиться за Украину! Горит радиоактивный лес возле Чернобыльской АЭС», — пишет основатель Defence blog Дилян Малясов

Let's join together to pray for Ukraine! Radioactive forest near the Chernobyl nuclear plant caught fire. pic.twitter.com/FXQYfWtXoF

