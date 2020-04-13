Уже сгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса, — эксперт

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Глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко сообщил, что уже сгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса.

Украинские пожарные изо всех сил стараются потушить лесной пожар в радиоактивной Чернобыльской зоне. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

«Давайте объединимся, чтобы помолиться за Украину! Горит радиоактивный лес возле Чернобыльской АЭС», — пишет основатель Defence blog Дилян Малясов

Let's join together to pray for Ukraine! Radioactive forest near the Chernobyl nuclear plant caught fire. pic.twitter.com/FXQYfWtXoF — Dylan Malyasov (@DylanMalyasov) April 13, 2020

Пожарная ситуация в Зоне отчуждения сложная. Пожарные следят за тем, чтобы огонь не перешел на Припять. Об этом сообщил глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко

«В зону не пускают никого, в том числе СМИ. Ситуация с пожаром сложная. Сейчас борьба с пожаром происходит путем локализаций. Это означает: пока горит одна территория леса, они распахивают и заливают водой другую часть леса, чтобы на нее не перешел пожар. Но огонь перекидывается. Так раз за разом пожар распространился по всему центру Чернобыльской зоны. Пожарные активно работают, но огонь не останавливается. Там сейчас довольно сильный ветер, он разносит искры. Уже сгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса. Он прямо на запад от ЧАЭС. Там выгорела трава, деревья при этом обгорают на несколько метров. Поэтому если, например, посмотреть с дрона, то сгоревший лес не очень отличается от несгоревшего. Но травяная подстилка полностью выгорела и эта подстилка поднимает радиацию в воздух», — рассказал он.

По словам Емельяненко, в Янове дежурят пожарные и проверяют, чтобы пожар не перешел на территорию станции Янив.

Также появилась официальная информация, что увеличение радиации в некоторых районах привело к «трудностям» в борьбе с огнем, при этом подчеркивая, что живущие поблизости люди не находятся в опасности.