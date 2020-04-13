Ученые выяснили причины возникновения загадочных «лесных островов» в Амазонии

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Согласно проведенному исследованию, загадочные "лесные острова" в Амазонии были созданы искусственно и использовались для растениеводства

Согласно проведенному анализу почвы загадочных «островов» в бассейне Амазонки, юго-западная Амазония может теперь присоединиться к Китаю, Ближнему Востоку, Мезоамерике и Андам как территория, на которой впервые в истории человечества началось растениеводство, информирует enovosty.com/news.

Благодаря проведенному анализу отложений, обнаруженных на некоторых из «островов» Амазонии, установлено, что эти «острова» были созданы искусственно и использовались для выращивания маниока и сквоша чуть более 10 000 лет назад после окончания ледникового периода.

Археологи, географы и биологи много лет утверждали, что юго-западная Амазония была вероятным центром раннего одомашнивания растений, потому что многие важные сорта, такие как маниок, тыква, арахис и некоторые разновидности перца чили и бобов, генетически очень близки к растущим здесь диким растениям.

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«Полученные нами данные показывают, что самые ранние жители этого района были не просто собирателями тропических плодов, а колонизаторами, которые выращивали растения», — говорят ученые