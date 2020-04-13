Светлый праздник: как мир отпраздновал католическую Пасху в условиях пандемии (ФОТО)

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В 2020 году празднование католической Пасхи пришлось на 12 апреля.

Этот праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа, считается самым важным католическим праздником. Однако в этом году традиционные празднования по всему миру претерпели изменения из-за продолжающейся вспышки COVID-19.

Священник Лоренцо Феделе проводит Пасхальную Воскресную мессу на крыше церкви Санта-Мария-делла-Салюте, чтобы местные жители смогли поучаствовать в служении со своих балконов и окон, Неаполь, Италия, 12 апреля 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Папа Франциск читает свое послание «Урби и Орби» («Городу и миру») в соборе Святого Петра в Ватикане, 12 апреля 2020 года.

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Женщина держит полотно с изображением Иисуса Христа в Бразильском соборе, в прямом эфире через сеть, на праздновании Пасхи в Бразилиа, Бразилия, 10 апреля 2020 года.

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Священник благословляет людей через окно в Аррасе, Франция, 12 апреля 2020 года.

Католический священник окропляет верующих и их пасхи святой водой в селе Плябановичи, Беларусь, 11 апреля 2020 года.

Священник Ксавье Лембл проводит пасхальную мессу для фотографий верующих, в Бетюн, Франция, 12 апреля 2020 года. Их попросили прислать свои снимки после введения запрета на массовые скопления людей.

Молодая пара молится на восходе солнца на ступеньках у Мемориала Линкольна, где обычно тысячи христиан собирались для поклонения в Вашингтоне, 12 апреля 2020 года.

Женщины, одетые в традиционную одежду славянской общины этнических меньшинств сорбов, встретились рано утром в пасхальное воскресенье, чтобы спеть перед церковью в Шляйфе, восточная Германия, 12 апреля 2020 года.

Монахини в защитных масках и перчатках молятся во время пасхальной воскресной мессы в Кафедральном соборе Дуомо ди Наполи, в Неаполе, Италия, 12 апреля 2020 года.

Человек молится у закрытых дверей Вестминстерского собора в пасхальное воскресенье, Лондон, Великобритания, 12 апреля 2020 года.

Мужчина развесил воздушные шары на дереве, во время празднования Пасхи в городе Джеззин, на юге Ливана, 12 апреля 2020 года.

Преподобный Шахид Мехрадж Дин в режиме онлайн ведет пасхальную молитву для пустого зала Соборной церкви в Лахоре, Пакистан, 12 апреля 2020 года.

Священник держит крест в гужевой повозке во время празднования Страстной пятницы в горах в Закопане, Польша, 10 апреля 2020 года.

Рисунки, созданные детьми членов собрания, заменяют людей и украшают скамьи во время мессы в четверг, проводимой отцом Фабио Вассалло в почти пустой церкви в Катании, Италия, 9 апреля.

Монахини на мессе Тайной вечери в почти пустом соборе в Уагадугу, Буркина-Фасо, 9 апреля.

Источник: Reuters