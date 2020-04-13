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Светлый праздник: как мир отпраздновал католическую Пасху в условиях пандемии (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости общества » Светлый праздник: как мир отпраздновал католическую Пасху в условиях пандемии (ФОТО)
 
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В 2020 году празднование католической Пасхи пришлось на 12 апреля.

Этот праздник, установленный в честь воскресения Иисуса Христа, считается самым важным католическим праздником. Однако в этом году традиционные празднования по всему миру претерпели изменения из-за продолжающейся вспышки COVID-19.

Священник Лоренцо Феделе проводит Пасхальную Воскресную мессу на крыше церкви Санта-Мария-делла-Салюте, чтобы местные жители смогли поучаствовать в служении со своих балконов и окон, Неаполь, Италия, 12 апреля 2020 года, информирует enovosty.com/news.

Священник Лоренцо Феделе проводит Пасхальную Воскресную мессу на крыше церкви Санта-Мария-делла-Салюте, чтобы местные жители могли участвовать со своих балконов и окон, поскольку Италия остается взаперти, чтобы попытаться сдержать распространение коронавирусной болезни (COVID-19), в Неаполе, Италия, 12 апреля 2020 года. REUTERS / Ciro De Luca

Папа Франциск читает свое послание «Урби и Орби» («Городу и миру») в соборе Святого Петра в Ватикане, 12 апреля 2020 года.

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Папа Франциск читает свое послание «Урби и Орби» («Городу и миру») в соборе Святого Петра без участия общественности в пасхальное воскресенье в Ватикане, 12 апреля 2020 года. Ватиканские СМИ / раздаточный материал через REUTERS

Женщина держит полотно с изображением Иисуса Христа в Бразильском соборе, в прямом эфире через сеть, на праздновании Пасхи в Бразилиа, Бразилия, 10 апреля 2020 года.

Женщина держит полотно с изображением Иисуса Христа во время Великой пятницы в Бразильском соборе, в прямом эфире через сеть, на праздновании Пасхи без преданных в Бразилиа, Бразилия, 10 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Уэсли Марселино

Читайте: Украинцам бесплатно доставят освященные куличи. Как воспользоваться услугой

Священник благословляет людей через окно в Аррасе, Франция, 12 апреля 2020 года.

Священник благословляет людей в своем окне после того, как служба пасхального воскресенья была закрыта для верующих в Аррасе, Франция, 12 апреля 2020 года. REUTERS / Pascal Rossignol

Католический священник окропляет верующих и их пасхи святой водой в селе Плябановичи, Беларусь, 11 апреля 2020 года.

Католический священник окропляет верующих святыми водой и их "пасха" тортами, яйцами и другой едой в канун Пасхи в селе Плябановичи, Беларусь, 11 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Василий Федосенко

Священник Ксавье Лембл проводит пасхальную мессу для фотографий верующих, в Бетюн, Франция, 12 апреля 2020 года. Их попросили прислать свои снимки после введения запрета на массовые скопления людей.

Священник Ксавье Лембл держит пасхальную мессу с фотографиями верующих, которых попросили прислать фотографии после закрытия службы в Бетюн, Франция, 12 апреля 2020 года. REUTERS / Pascal Rossignol

Молодая пара молится на восходе солнца на ступеньках у Мемориала Линкольна, где обычно тысячи христиан собирались для поклонения в Вашингтоне, 12 апреля 2020 года.

Молодая пара молится на восходе солнца на ступеньках у Мемориала Линкольна, где обычно тысячи христиан собирались для поклонения на Пасхальном восходе солнца в Вашингтоне, 12 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Джонатан Эрнст

Женщины, одетые в традиционную одежду славянской общины этнических меньшинств сорбов, встретились рано утром в пасхальное воскресенье, чтобы спеть перед церковью в Шляйфе, восточная Германия, 12 апреля 2020 года.

Женщины, одетые в традиционную одежду славянской общины этнических меньшинств сорбов, встречаются рано в пасхальное воскресенье, чтобы петь перед церковью в Шляйфе, восточная Германия, 12 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Матиас Ритшель

Монахини в защитных масках и перчатках молятся во время пасхальной воскресной мессы в Кафедральном соборе Дуомо ди Наполи, в Неаполе, Италия, 12 апреля 2020 года.

Монахини в защитных масках и перчатках молятся во время пасхальной воскресной мессы в Кафедральном соборе Дуомо ди Наполи, в Неаполе, Италия, 12 апреля 2020 года. REUTERS / Ciro De Luca

Человек молится у закрытых дверей Вестминстерского собора в пасхальное воскресенье, Лондон, Великобритания, 12 апреля 2020 года.

Человек молится у закрытых дверей в Вестминстерском соборе в пасхальное воскресенье, Лондон, Великобритания, 12 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Тоби Мелвилл

Мужчина развесил воздушные шары на дереве, во время празднования Пасхи в городе Джеззин, на юге Ливана, 12 апреля 2020 года.

Мужчина вешает воздушные шары на дереве, чтобы отпраздновать Пасху в городе Джеззин, на юге Ливана, 12 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Али Хашишо

Преподобный Шахид Мехрадж Дин в режиме онлайн ведет пасхальную молитву для пустого зала Соборной церкви в Лахоре, Пакистан, 12 апреля 2020 года.

Преподобный Шахид Мехрадж Дин ведет онлайн-пасхальную молитву перед пустыми местами в Соборной Воскресенской церкви в Лахоре, Пакистан, 12 апреля 2020 года. РЕЙТЕР / Мохсин Раза

Священник держит крест в гужевой повозке во время празднования Страстной пятницы в горах в Закопане, Польша, 10 апреля 2020 года.

Священник держит крест в гужевой повозке во время празднования Страстной пятницы в горах в Закопане, Польша, 10 апреля 2020 года. Марек Подмоклы / Agencja Gazeta via REUTERS

Рисунки, созданные детьми членов собрания, заменяют людей и украшают скамьи во время мессы в четверг, проводимой отцом Фабио Вассалло в почти пустой церкви в Катании, Италия, 9 апреля.

Рисунки, сделанные детьми членов собрания, заменяют людей и украшают скамьи во время мессы в четверг, проводимой отцом Фабио Вассалло в почти пустой церкви в Катании, Италия, 9 апреля. REUTERS / Antonio Parrinello

Монахини на мессе Тайной вечери в почти пустом соборе в Уагадугу, Буркина-Фасо, 9 апреля.

Монахини посещают мессу Тайной вечери в почти пустом соборе в Уагадугу, Буркина-Фасо, 9 апреля. РЕЙТЕР / Анн Мимо

Источник: Reuters


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 317

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