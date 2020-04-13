Киберполиция разоблачила банковскую сотрудницу на краже личных данных клиентов банка

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Киберполиция разоблачила банковскую сотрудницу на краже личных данных клиентов банка с целью последующей продажи

Работники Киберполиции в Харьковской области совместно со следователями полиции под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили 31-летнюю женщину в несанкционированных действиях, связанных с секретной банковской информацией, информирует enovosty.com/news.

Киберполиция установила, что женщина была сотрудницей банка и имела доступ к конфиденциальной информации клиентов банка. Перед увольнением фигурантка с корпоративного адреса отправила письма на собственную электронную почту с копиями паспортов, ИНН, налоговые декларации, банковские выписки о движении денежных средств на счетах. Злоумышленница планировала сбыть информацию за денежное вознаграждение.

Правоохранители провели обыск по месту жительства женщины. По результатам обыска были изъяты мобильный телефон и компьютерная техника. Изъятое направлено на экспертизу. Во время предварительного осмотра техники обнаружено информацию с персональными данными клиентов банка и информацию, содержащую банковскую тайну.